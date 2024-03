Bom dia!

- Entre as 9h00 e as 17h00, o Palácio de São Lourenço celebra Dia Nacional dos Centros Históricos, com um guião de percurso ‘À volta do Palácio’ e uma palestra às 15h00.

- A reunião semana da Câmara Municipal do Funchal está programada para as 9h30, as declarações finais às 12h00.

- Pelas 10h30, a reunião de Câmara do concelho da Ponta do Sol.

- A Polícia de Segurança Pública e a Direção Regional dos Transportes e Mobilidade Terrestre apresentam, às 11h00, salão nobre do Comando Regional da Madeira, o balanço anual da sinistralidade rodoviária 2023 na Região Autónoma da Madeira.

- Começa às 14h00, na Casa do Povo de São Roque do Faial, o XIII Encontro de Teatro Sénior.

- A sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal, agendada para as 18h00, tem como convidada Cláudia Faria, autora da obra ‘Orfeão Madeirense – ‘uma Luzida Embaixada’ das artes musicais madeirenses.

- Às 18h30, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a apresentação do projeto ‘Fala-me de ti, Juvenal’, de Serena Cacchioli.

- O Conservatório, em parceria com a Banda Militar da Madeira, realiza um ‘Concerto de Primavera’ cujas verbas reverterão, na íntegra, para a delegação regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro. O concerto solidário acontece às 19h00, no Centro de Congressos da Madeira.

- Às 21h00, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, a última sessão da comédia ‘O Regresso do Morto’.