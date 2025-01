Decorrerá, na Madeira, o ‘International Congress of Safety and First Aid in Outdoor Activities’ (Curso de Primeiros Socorros Avançados em Locais Remotos), entre os dias 3 e 6 de abril.

Já estão abertas as candidaturas, que podem ser efetuadas aqui, para o evento que conta com a organização de várias entidades, nomeadamente da Associação Madeirense Promotora de Eventos Seguros (AMPES), Universidade da Madeira, Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Desporto e Lazer, Universidade de Girona e a Associação para a Investigação, Formação e Assistência Sanitária no Meio Natural (Mountain-Medicine).

O certame decorrerá em duas fases, sendo no dia 3 de abril o congresso, no Museu da Imprensa em Câmara de Lobos e nos dias 4, 5 e 6 de abril o curso pós-congresso de primeiros socorros avançados em locais remotos, no Parque Ecológico do Funchal.

Objetivos

São objetivos deste curso contribuir para identificar os principais riscos e perigos em atividades exteriores; realizar a avaliação inicial da vítima; identificar sinais de alarme que indiquem a necessidade de evacuação devido a risco vital potencial; liderar e comunicar adequadamente em situações de emergência; conhecer as diretrizes para primeiros socorros em atividades exteriores.