A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou os dados do ensino não superior referentes ao ano letivo 2023/2024, com base na “Série Retrospetiva da Educação da Região Autónoma da Madeira”. O destaque vai para a taxa de transição/conclusão do 1.º Ciclo do Ensino Básico, que atingiu os 98,5%, o valor mais elevado entre os ciclos de ensino e idêntico ao do ano anterior.

O total de alunos matriculados entre o Pré-escolar e o Ensino Secundário foi de 37 841, com o ensino público a concentrar 77,8% das inscrições. Nos cursos orientados para jovens, contabilizaram-se 29 899 alunos, menos 1,2% face a 2022/2023.

Verificou-se um aumento no número de estabelecimentos com Ensino Pré-escolar e Secundário, mantendo-se inalterado nos ciclos do Ensino Básico. Já o número de docentes desceu para 5 760, menos 53 que no ano anterior, enquanto o pessoal não docente caiu 1,9%, para 3 784 trabalhadores.

Na educação de adultos, participaram 1 675 alunos. Os cursos EFA registaram uma quebra de 7,7% e os processos RVCC mantiveram o mesmo número (182 indivíduos).