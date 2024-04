Bom dia!

Ricardo Franco considera que “seria justo” o Município de Machico receber parte da receita cobrada no Cais do Sardinha. À semelhança do que já havia referido ao JM Leonel Silva, autarca de Câmara de Lobos, em relação ao miradouro do Cabo Girão, também o machiquense justifica a pretensão com despesas assumidas pela Autarquia.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o centro da Europa. Antes de abraçarem outros compromissos, Cláudia Monteiro de Aguiar e Sara Cerdas mostraram ao JM como é o quotidiano no Parlamento Europeu.

Saiba ainda que PS apresenta novidades entre entradas e saídas e que PSD muda um terço dos candidatos às regionais.

Vem aí uma semana com tempo de verão é outro assunto de relevo numa edição que destaca o 25 de Abril. Rádio orientou a operação militar contra o regime.

Não perca ainda o Tirar a Limpo com a resposta à pergunta: Manter o casamento por causa dos filhos é benéfico?

