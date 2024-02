No total, são mais de 22, as cores que pintam as seis alas da Associação de Animação Nuvem d’Afectos que se estreia no cortejo alegórico de carnaval da Madeira. ‘Madeira, uma Avenida de Luz e Cor’ é o tema escolhido pela trupe que contempla oito dezenas de foliões cujas indumentárias e acessórios sobressaem com as suas plumas, pedras e muitos outros materiais que abrilhantam as principais ruas da capital madeirense.

Esta é a 13.ª e última trupe desta edição que fecha, deste modo, o corso carnavalesco com pompa e circunstância.