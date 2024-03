O comandante regional da PSP na Madeira enalteceu a forma como os agentes da Região levaram a cabo os seus protestos em reivindicação de melhores remunerações e dos subsídios de missão, vincando que o fizeram “de forma sensata e cívica” e “dentro da lei”.

”É com agrado que vejo que os polícias do Comando Regional da Madeira tiveram um comportamento exemplar, mesmo na forma como reivindicam as suas necessidades”, disse Luís Simões, durante a cerimónia de entrega de 16 novas viaturas à PSP.

O comandante regional afirmou que “aquilo que os agentes reivindicam é também aquilo que a hierarquia deseja”, exemplificando com o aumento de remunerações e a melhoria de instalações e equipamentos.

Luís Simões garantiu ainda que “em momento algum esses protestos afetaram a segurança ou a tranquilidade das populações”. “Os polícias trabalharam sempre e não houve qualquer quebra da atividade operacional”, afirmou, acrescentando que, em 2023 e no início de 2024, “a segurança está a apresentar bons indicadores”.

”Aguardaremos pelos números finais do Relatório Anual de Segurança Interna, mas os números da criminalidade denunciada e da proatividade policial são melhores no Comando Regional da Madeira do que a nível nacional. É essa a tendência. Especialmente, na descida da criminalidade violenta e grave, que será na ordem dos dois dígitos. E podemos também avançar que, nestes dois primeiros meses de 2024, a tendência é para uma descida de dois dígitos em toda a criminalidade, quer nos crimes contra as pessoas, quer nos crimes contra o património, contra o Estado ou contra a vida em sociedade”, indicou o comandante regional da PSP.