Luís Montenegro poderá participar na festa do PSD no Chão da Lagoa

O primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, está a ponderar deslocar-se à Madeira para participar na festa anual da estrutura regional do partido no Chão da Lagoa, indicou hoje o líder social-democrata madeirense, Miguel Albuquerque.

“O desejo dele é estar aqui presente, inclusivamente também fazer uma reunião com o Governo da Madeira, mas tudo vai depender o agendamento da visita de Estado a Angola”, disse Miguel Albuquerque, explicando que Luís Montenegro viaja para o país africano no dia 22 de julho.

A festa do PSD no Chão da Lagoa, o maior evento partidário organizado anualmente na Madeira, está marcada para 21 de julho.

“Estivemos a conversar para ver se conseguimos – ainda não está decidido – reformular ou tentar enquadrar a agenda dele no sentido de garantir a presença do primeiro-ministro e líder do PSD”, disse Albuquerque, adiantando que assunto ficará decidido até ao final desta semana.

Albuquerque, também chefe do executivo regional, falava aos jornalistas à margem de uma visita à reabilitação de um edifício destinado a instalar um Núcleo de Expressão Artística, no Funchal.

“A ideia era ver se conseguimos no sábado [20 de julho] fazer, se for possível, já um encontro no sentido de elaborarmos uma agenda de conversações entre os dois governos [da República e regional] e depois ele estar presente no dia seguinte no Chão da Lagoa”, esclareceu.

Miguel Albuquerque lidera o PSD/Madeira desde 2014 e o executivo insular desde 2015.

Em 06 de junho, foi novamente empossado como presidente do XV Governo Regional na sequência das eleições legislativas antecipadas de 26 de maio, que os social-democratas venceram com maioria relativa, elegendo 19 deputados num total de 47 que compõem a Assembleia Legislativa.