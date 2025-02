A exposição “Love Madeira” de Maarten Backer será inaugurada no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos no dia 3 de março, às 16 horas, e ficará aberta até 19 de março.

O artista holandês, que se apaixonou pela Madeira após uma visita no ano passado, decidiu fixar-se em Câmara de Lobos. As obras expostas são uma homenagem à ilha, retratando as suas paisagens, natureza selvagem, montanhas, mar e a vida diária.