A Loja do Cidadão fez saber esta tarde que está a tentar detetar, em articulação com a empresa de condomínio que gere o edifício onde esta está instalada, a Câmara Municipal do Funchal e as autoridades regionais de saúde, “a proveniência, bem como a avaliar eventuais riscos para a saúde pública, de uma vaga de maus cheiros que tem vindo a ser notado nos últimos dias”.

De acordo com um comunicado enviado ao JM, numa primeira intervenção procederam à limpeza das adufas circundantes ao edifício, por ser uma das primeiras causas apontadas para esta ocorrência.

Porém, porque o problema persiste, foram também encetados contactos com as autoridades regionais de saúde, no sentido de verificar eventuais riscos para a saúde pública.

“A par disso, foram ainda solicitados os serviços de uma empresa especializada, no sentido de aferir a qualidade do ar no interior do espaço, bem como identificar, eventualmente, a origem deste surto de mau cheiro e, assim, serem tomadas as medidas necessárias para reparar este problema que tem afetado toda aquela área”, adianta a Loja do Cidadão.

Adianta o comunicado que “com base na informação recolhida sobre a qualidade do ar nas instalações e o parecer da autoridade regional de saúde, o Governo Regional e a Loja do Cidadão irão agir em conformidade, no sentido de garantir sempre a saúde pública e o normal funcionamento daquele espaço público”.