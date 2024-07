Regressará em setembro ao seu lugar habitual, na Praça do Povo, o logotipo da Madeira, mas, para já, a peça irá ser retirada para efeitos de manutenção, o que acontece já amanhã.

“A estrutura com 10 metros de comprimento e 2,57 metros de altura foi colocada pela Associação de Promoção da Madeira, naquele espaço da baixa da cidade do Funchal, em dezembro de 2021, cerca de 8 meses após a revelação da nova estratégia de marca e comunicação do Destino”, recorda o gabinete de comunicação da secretaria do Turismo.

Mais informa que “os trabalhos de manutenção agora contratualizados, vão começar após a desmontagem e transporte para estaleiro de cada peça e deverão demorar cerca de 60 dias, estando previsto o regresso do logotipo à Praça do Povo para meados do próximo mês de setembro”.

“O procedimento inclui a desmontagem do logotipo na Praça do Povo, análise e verificação de possíveis danos não visíveis (interior e estrutura), reparação de todos os danos e substituição dos rodízios. Inclui ainda o trabalho de lacagem da peças, os acabamentos e a montagem da estrutura novamente no local de origem”, é completado.