Foi um encontro imediato, inesperado, mas que causou alguma angústia aos banhistas que se encontravam na plataforma instalada na Praia do Vigário, em Câmara de Lobos.

Foi há instantes que, de um momento para outro, quem se encontrava no solário a desfrutar de um dia de praia foi surpreendido com os gritos de quem estava no mar, na plataforma, a pedir ajuda.

A razão: um lobo marinho que decidiu visitar a praia e, para dar nas vistas, começou a bater na plataforma, levando a que quem ali se encontrava pedisse ajuda. De imediato, os nadadores-salvadores acorreram ao pedido e foram em socorro dos jovens, que saltaram para a água e em modo rápido dirigiram-se para terra.

Agora, e segundo relatos de um leitor que vivenciou todo este aparato, “resta esperar para ver qual o rumo que o lobo marinho irá tomar”.

A plataforma está, neste momento, deserta, estando o nadador-salvador a acompanhar a situação.