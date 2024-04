Bom dia!

Prazo para entrega das candidaturas termina segunda-feira e obriga a correria. 14 forças políticas já decidiram avançar para as eleições regionais antecipadas de 26 de maio.

No PSD, vários nomes garantidos e outros em dúvida; no PS, Victor dirige campanha, Caetano faz programa; no Chega, Miguel Castro indica nomes e Lisboa confirma; na IL, Nuno Morna continua a ser o primeiro candidato; no PAN, Mónica Freitas reconduzida como cabeça-de-lista e no CDS Ricardo Vieira e Mário Pereira voltam a ter cargos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a efeméride que se assinala. Abril fez nascer a Cultura livre. Seis mulheres artistas, de diferentes gerações, falam da evolução do setor. Alice Sousa, Ana Cristina Pereira, Violante Saramago Matos, Paola Gomes, Valentina Silva Ferreira e Constança de Jesus recordam como foi antes, durante e depois da Revolução.

Saiba ainda que Memorial às vítimas do acidente no Caniço chega com discrição. A Câmara de Santa Cruz assinala, dia 17, os cinco anos do acidente com o autocarro. Famílias pedem ato reservado.

Conheça também datas dos exames e aproveite porque o JM segue viagem pela Estrada Regional.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira.