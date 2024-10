Bom dia!

Ninguém sabe onde estão as gravações sobre as comunicações efetuadas no dia 14 de agosto, que marcou o início do incêndio na encosta da Serra de Água. A rede SIRESP delega a informação para a Secretaria-Geral da Administração Interna que, por sua vez, admite não dispor da informação solicitada. O deputado Élvio Sousa, ao JM, contesta a “grave irresponsabilidade” e critica a “leviandade” da situação.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um caso triste. Vídeo chocante mostra agressões bárbaras entre alunos de 14 anos na Ribeira Brava. Aluno foi suspenso depois de agredir violentamente um colega de outra turma. Direção da escola já contactou encarregados de educação e abriu procedimento disciplinar.

Não perca também o rescaldo de mais um evento com a parceria do JM. São Vicente envolve todos na ajuda à comunidade. O autarca José António Garcês mostrou ontem “muito trabalho” na área social, como foi reconhecido por quem trabalha no setor e valorizado pelos munícipes. O Fórum ‘São Vicente Social’, promovido pela Autarquia em parceria com o JM, reuniu contributos, lançou desafios e evidenciou que instituições e Câmara já trabalham em conjunto em prol de quem precisa. Concelho reclama Via Expresso Boaventura – Arco de São Jorge para fechar anel rodoviário regional.

Região contrata mais 32 assistentes operacionais para a educação é outro assunto de relevo nesta edição que destaca o fogo na Furna que demorou 24 horas a ser extinto e ainda a operação de tráfico de droga em que viatura com 300 mil euros esteve guardada nos Açores durante 15 dias.

Não perca ainda um Roteiro JM com animação continua ao ritmo dos arraiais.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!