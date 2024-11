Lina Pereira, do JPP, é a primeira a intervir no púlpito para a primeira intervenção no Período Antes da Ordem Do Dia.

Começou por frisar a circunstância de Miguel Albuquerque não ter comparecido à audiência parlamentar de inquérito convocada pelo JPP.

Também referiu que inquiriu diretamente Pedro Ramos, sobre, em fevereiro de 2021, as autoridades terem sido convidadas a integrar o plano de gestão integrada de fogos rurais, mas que a Madeira recusou e, nesse sentido, Lina Pereira lamenta que o secretário regional da Proteção Civil tenha “cá vindo dizer que a Madeira sempre esteve disponível”.

“Volto a afirmar que o senhor secretário disse que a Madeira não foi «tinha nem achada nesse plano»”.

Realçou que o governante mentiu ao parlamento e a todos os madeirenses e continua a insistir numa “metodologia de mentira”.

“A ação fiscalizadora do JPP tem-se revelado mais fiável e com mais resultados do que algumas comissões de inquérito”, atirou a parlamentar do JPP no dia seguinte à entrega da moção de censura do partido Chega ao governo PSD.