A Biblioteca Municipal da Ribeira Brava acolheu hoje, 7 de junho, uma mesa redonda intitulada ‘Liderança Azul’, integrada na candidatura do Município da Ribeira Brava ao Programa Bandeira Azul. O encontro contou com três oradores e uma audiência composta por alunos da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares e da Universidade Sénior, que participaram ativamente no debate.

Este ano, o tema central da discussão foi ‘O mar Precisa de Líderes – a tua praia é a tua causa’, destacando a importância da liderança ambiental e os desafios ecológicos que a Madeira enfrenta por ser uma região de tamanho reduzido com alta procura e sobrecarga dos seus recursos.

Thiago Gomes, CEO da Bioreboot, foi o primeiro a intervir. Destacou a importância da economia circular na preservação dos recursos e entende que a Madeira possui um contexto privilegiado para se tornar numa referência em práticas sustentáveis. “É uma transição do nosso modo de viver para voltarmos ao nosso conforto, mas de forma mais ecológica”, afirmou, frisando a necessidade de evitar o desperdício de resíduos.

Roberto Jesus, da Direção de Qualidade, Ambiente e Segurança da Empresa de Eletricidade da Madeira, focou-se nos desafios da separação do lixo. Salientou que, nas instalações de triagem, ainda é necessário separar os resíduos que não foram corretamente depositados pelos cidadãos. “Isto dificulta a reciclagem, encarece o processo e complica o sistema”, apelando à população para utilizar corretamente as infraestruturas disponíveis, como a estação da Meia Serra.

Sérgio Pedro, Diretor Geral dos Serviços da ARM, abordou a complexidade da gestão da energia hídrica, sublinhando a importância de cumprir rigorosos critérios de qualidade, ambiente e segurança. O representante da ARM explanou que a sustentabilidade deve equilibrar as vertentes económica, ambiental e social, sem descurar nenhuma delas. “A proteção ambiental tem de ser exigente com todas as áreas em harmonia”.

As discussões foram ávidas e produtivas, proporcionando uma troca de ideias que enriqueceu o debate e os seus participantes. A iniciativa ‘Liderança Azul’ representa um passo significativo na sensibilização dos cidadãos para a importância da liderança ambiental, crucial para a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade do futuro da região.