Várias vezes aplaudido pelos cerca de 450 congressistas, Paulo Cafôfo enumerou algumas das medidas que pretende concretizar se for eleito presidente do governo regional, apoiando a população desde a infância à terceira idade.

“Investiremos onde melhor se pode empregar o dinheiro: na educação. Na educação de gente, que mesmo jovem, faz pela Madeira. Garantimos que com o governo PS, as creches serão gratuitas e teremos o fim das propinas para os estudantes madeirenses a frequentar o ensino superior”.

Ao nível da habitação, em que o que tem surgido no mercado são casas de luxo, o socialista disse que a região padece de “um problema intergeracional: jovens ficam muito mais tempo na casa dos pais e pessoas mais idosas são despejadas das suas casas, para serem usadas para o turismo ou serem vendidas a estrangeiros a preço de ouro”, apontando uma questão de justiça que deve ser feita aos idosos, com o aumento do complemento regional para idosos em 1800 euros/ano.

“Não é favor nenhum. É retribuir para com aqueles que trabalharam uma vida inteira, lutaram para criar os seus filhos, e contribuíram para sermos o que somos como pessoas e como Região. O PS retribuirá!”Sublinhando que a habitação será uma prioridade, se formar governo, Paulo Cafôfo assumiu “um compromisso com os madeirenses e os porto-santenses: nos primeiros 90 dias de governo teremos elaborado um plano integrado de acesso à habitação, com apoios à recuperação de casas degradadas, apoio reforçado ao arrendamento, incentivos às cooperativas de habitação e construção de nova habitação pública”.

Destacou a este respeito, o programa “Primeira Chave”, para aquisição de primeira habitação. “Ao abrigo deste programa, o governo irá construir casas que poderão ser adquiridas através da modalidade de renda resolúvel, calculada conforme os rendimentos das famílias, sendo abatida, numa espécie de empréstimo, para a compra da casa. Esta é uma solução que atualmente não existe para que, principalmente os jovens e a classe média, possam ter uma casa. E rematou: “Há o ditado antigo que diz que quem casa quer casa. Pois, há um ditado novo, quem quer casa, vota PS”.Sobre a saúde, prometeu a reestruturação do Serviço Regional de Saúde com o objetivo de assegurar o acesso, sem dificuldades, a cuidados de saúde de qualidade.

“O PS Madeira fará que tal seja realidade, com a criação de um Plano Regional de Saúde 2025-2030, com metas específicas, avaliação de impacto e transparência nos dados de gestão”, que incluirão mudanças robustas nos cuidados de saúde primários, aposta na hospitalização domiciliária, redução das listas de espera com programas de recuperação para cirurgias, consultas e exames, além da contratação de mais enfermeiros e médicos em algumas especialidades.

“Com a entrada em funcionamento do Hospital Central e Universitário da Madeira, só possível com o governo da República do PS, iremos converter as atuais estruturas hospitalares em unidades que sejam capazes de dar resposta a várias lacunas, quer ao nível da saúde, quer do social”, apontou, adiantando que “transformaremos o hospital Dr. Nélio Mendonça num hospital secundário e de reabilitação, vocacionado para os Cuidados Continuados, a Unidade do Doente Frágil e a Medicina Paliativa. Converteremos os hospitais dos Marmeleiros e Dr. João de Almada em estruturas residenciais para idosos, contribuindo para dar resposta à grande procura existente, resultante do crescente envelhecimento populacional, e, acima de tudo, permitindo encontrar uma solução para as situações de altas problemáticas, que atualmente ultrapassam as 200”.