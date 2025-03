Liberais defendem expansão urgente da rede de cuidados continuados e paliativos

A Iniciativa Liberal visitou, esta quarta-feira, a Dilectus, empresa que explora uma residência assistida integrada na rede de cuidados continuados, e que acolhe utentes referenciados pelo Serviço Regional de Saúde, no âmbito das denominadas “altas problemáticas”.

O encontro teve como principal objetivo reafirmar o “compromisso da Iniciativa Liberal com a melhoria da qualidade dos serviços de saúde na região, com especial atenção às necessidades da população mais vulnerável, em particular, os idosos”.

Durante o encontro foi ainda apresentado o projeto da Dilectus para a construção de uma nova unidade de prestação de cuidados de saúde com 120 camas, em regime de parceira público-privada, que também ficará integrada na Rede de Cuidados Continuados.

No final da visita, Gonçalo Maia Camelo, candidato da Iniciativa Liberal às eleições regionais de 23 de março, destacou “a excelência do trabalho realizado pela Dilectus, amplamente reconhecido a nível regional e nacional, e sem o qual o problema das altas problemáticas seria ainda mais grave.”

Para Gonçalo Maia Camelo “a solução para este problema passa, necessariamente, pelo recurso ao sector privado e social. Não existem dúvidas que os privados conseguem prestar este tipos de serviços de forma mais eficiente, com mais qualidade e com menos custos para o erário público.”

Neste caso particular, a IL Madeira salienta que o número de camas de internamento permanente previsto para o novo Hospital da Madeira é inferior ao actualmente existente, pelo que, “se nada for feito de forma célere, o problema das altas problemáticas poderá agravar-se, criando ainda mais pressão sobre o Serviço Regional de Saúde e sobre as famílias”, conclui Gonçalo Maia Camelo.