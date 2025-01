Leonel Silva é o único presidente de Câmara que não tem lugar confirmado nas listas do PSD nas próximas regionais. Dos presidentes de saída, Albuquerque acaba de admitir que Carlos Teles terá lugar elegível como deputado à Assembleia Legislativa da Madeira. O mesmo acontece com José António Garcês e Ricardo Nascimento. Palavras prestadas à margem da inauguração do salão do centro social da Calheta. Sobre o convite deixado por Miguel Albuquerque, Carlos Teles já se mostrou grato e lisonjeado.

Albuquerque pronunciou-se também sobre as dúvidas em relação à lei eleitoral e diz esperar que Marcelo Rebelo de Sousa esclareça ainda hoje. Ainda assim, o presidente do Governo vai estar, amanhã, no Conselho de Estado.