A Câmara do Funchal já recebeu cerca de 80 propostas sobre o regulamento com novos horários para estabelecimentos com atividades ruidosas. O documento está em discussão pública até 5 de dezembro e tem gerado uma participação expressiva.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a política. “O que é que se alterou?”. A pergunta é do presidente do Governo Regional. Ao JM, Albuquerque confessa que não entende movimentações para o afastar. Garante que nada se alterou, reitera que não vai sair e que é o único que não teme eleições.

Conheça ainda quem são os madeirenses na ‘História Global da Literatura Portuguesa’ e saiba que Capital ganha cor para o Natal. O centro da cidade começa a ficar preenchido com as luzes e os equipamentos da Festa. Também no Funchal, Câmara promove concurso público para manter tradição. A Confeitaria Felisberta vai finalmente para exploração comercial durante 15 anos. A decisão municipal vai ser ratificada na reunião de amanhã.

Nas Ocorrências, destaque para um incêndio que destrói telhado. Dezasseis bombeiros foram chamados para apagar o fogo no topo de um prédio de apartamentos em Santa Luzia.

