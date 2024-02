Paulo Cafôfo, cabeça de lista do PS pelo círculo da Madeira, diz que as eleições de 10 de março “são as mais importantes dos últimos anos”, em termos de eleições legislativas nacional, e assume o projeto partidário que encabeça como “a causa” da sua vida.

“O objetivo é defender a nossa autonomia e levar a voz da Madeira” à Assembleia da República, definiu sobre o propósito da candidatura, considerando que ao fim de 50 anos de autonomia “é importante avançar em matérias que ainda precisam de resolução”.

Dizendo ter “muita honra por integrar” o atual governo nacional – é secretário de Estado das Comunidades -, prometeu “defender a Madeira acima de quaisquer outros interesses, designadamente partidários, “incluindo do nosso partido, porque a Madeira está acima do partido”.

Depois, fez uma revisão da matéria dada sobre as matérias que avançaram nos últimos oito anos de governação socialista nacional. “Avançámos na questão do financiamento da Universidade da Madeira, o cofinanciamento do novo hospital, a transferência do PRR para a Madeira, os cabos submarinos”.

Apesar de ter “muito orgulho” do que o PS fez, reconhece que o governo central “não fez tudo o que poderia fazer”, aludindo para “áreas em que é preciso ainda avançar, quer com o Governo da República, quer com o Governo Regional”.

O frente a frente entre os cabeças de lista da coligação PSD-CDS Madeira Primeiro e o PS, que está a decorrer, é o quarto e último debate promovido pelo JM, rádio JM FM e pelo canal naminhaterra.com.

Moderado por Miguel Silva, diretor do JM, e por Isabel Nóbrega Sá, jornalista da JM FM, o debate será conduzido nas instalações do canal Na Minha Terra.