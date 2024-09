Pedro Fino, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, assume que a Lagoa do Lugar de Baixo é um problema, mas garantiu que o Governo Regional está disponível para se sentar com os responsáveis autárquicos do concelho com vista a encontrar a solução.

“Temos um problema, o concelho e, afinal, a Região, na Lagoa do Lugar de Baixo. Não podemos, num dia como o de hoje, ignorá-lo. E ainda que, neste momento, nenhum de nós tenha a solução para ele, quero deixar claro nesta oportunidade que o Governo Regional está disponível para se sentar com os responsáveis autárquicos do concelho para, em conjunto, encontrarmos a melhor forma de resolvê-lo”, anotou, no seu discurso na sessão solene do Dia do Concelho.

Numa perspetiva de responsabilidade partilhada, Fino está convicto de que “a Lagoa do Lugar de Baixo poderá, em breve, deixar de ser um problema” e com isso “ganhará” o concelho, mas também a Região.

Já no que diz respeito à “necessária renaturalização” do lado poente do Lugar de Baixo, o “Governo Regional já deu o primeiro passo”, e continuará de uma forma gradual a promover essa renaturalização de modo a devolver aquele espaço à população, disse Fino. Perante tudo o que foi exposto, Fino considera ser “inegável o investimento do Governo Regional neste concelho”.