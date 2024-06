O Savoy Palace apresenta os jantares ‘Juntos à Mesa’, que trazem o melhor da gastronomia portuguesa à Madeira. O restaurante Pau de Lume é o local escolhido para estrear a experiência, já nos próximos dias 21 e 22 de junho, pelas mãos do chef Hugo Araújo que traz consigo as melhores iguarias do famoso restaurante Solar dos Presuntos.

O ‘Juntos à Mesa’ arranca com os pratos de assinatura daquele conceituado espaço gastronómico que recuperou a tradição da cozinha minhota em Lisboa e que, à semelhança do Pau de Lume, é reconhecido por cruzar a tradição com a modernidade, desde que abriu portas há quase meio século.

Convidado pelo chef executivo do Savoy Palace, Renato Camacho, o chef Hugo Araújo apresentará Arroz de Lavagante e Cabrito como pratos principais, além de entradas bem portuguesas e sobremesas tradicionalmente nortenhas, como Pudim Abade Priscos ou Tarte de Limão Merengada, que farão as delícias dos presentes.