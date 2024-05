A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e a delegação regional do CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo renovaram, ontem, o protocolo que define os termos do Casa Amiga Sénior.

Tal como esclarece um comunicado, este é um projeto que, através da sinergia entre as duas entidades, garante refeições confecionadas a famílias da freguesia em situação de iminente exclusão social ou em dificuldades físicas e financeiras, através do combate ao desperdício alimentar.

Ao CASA compete a preparação e embalamento das refeições, que incluem uma sopa, um prato principal e uma sobremesa, e à Junta de Freguesia compete a entrega das refeições nas moradas das famílias identificadas pelos serviços administrativos.

Para além da identificação das famílias e da entrega das refeições, efetuada por voluntários ou pela equipa de exterior, a Junta apoia financeiramente o projeto com valores que se destinam à compra de bens alimentares e ao equipamento para acondicionar as refeições.

O protocolo firmado esta terça-feira entre os representantes máximos das duas entidades prevê um aumento de oitenta por cento no apoio financeiro da Junta ao CASA.

O projeto iniciou-se em julho do ano passado, sendo que, nos primeiros seis meses, foram fornecidas um total de 1.439 refeições, distribuídas a dez agregados familiares identificados pelos serviços administrativos da Junta.

Trata-se, no presente, do único projeto do CASA a funcionar nestes moldes na Região e surgiu no âmbito da Comissão Social de freguesia, projeto da Junta que congrega várias entidades empenhadas em contribuir para o desenvolvimento social do Imaculado.

Ao longo de 2024, perspetiva-se que sejam entregues mais de três mil refeições, num projeto aberto a novas candidaturas, destinadas sobretudo a idosos que revelem incapacidade física e financeira para confecionar as suas próprias refeições.