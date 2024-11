A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria assinou, esta quinta-feira, um protocolo com a Associação Animal ‘Vamos Lá Madeira’, formalizando o apoio financeiro e logístico à intervenção da Associação em prol da causa animal na freguesia.

Em comunicado, a Junta esclarece que este é o primeiro protocolo estabelecido neste âmbito, refletindo a importância crescente dada ao bem-estar e proteção dos animais de companhia pelo executivo presidido por Pedro Araújo.

“A atuação da Associação está em sintonia com os objetivos locais de promover a adoção responsável e apoiar animais em situação de abandono, fortalecendo a cidadania e o respeito pelos direitos dos animais”, destaca o autarca.

A assinatura do protocolo ocorreu na sede da Junta, com o presidente Pedro Araújo, e a presidente da Associação, Tierri Alveno, a formalizarem um compromisso de colaboração, que poderá renovar-se anualmente por acordo entre as partes.

Ao formalizar este acordo, a Junta e a Associação ‘Vamos Lá Madeira’ reconhecem o valor desta parceria para uma atuação efetiva e concertada, voltada para a adoção responsável e para o cuidado de animais em estado de vulnerabilidade.

Esta iniciativa reforça o compromisso da Junta em promover o bem-estar animal, criando condições para uma freguesia mais responsável e solidária com os animais e com a causa ambiental.