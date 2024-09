A Junta de Freguesia de São Jorge está a organizar, pelo segundo ano consecutivo, uma Viagem Cultural, destinada aos são-jorgenses mas também à população em geral e de qualquer idade. O mesmo teve início hoje e termina sexta-feira, 6 de setembro. Os participantes irão percorrer diferentes destinos do sul de Portugal e Sevilha.

Este ano, o órgão de poder local conta com 31 pessoas, sendo a maioria residente em São Jorge. Esta viagem conta com o apoio da Câmara Municipal de Santana e Junta de Freguesia, de forma a assegurar o transporte dos passageiros de São Jorge até ao aeroporto e vice-versa. A partilha de experiências, a promoção do lazer na nossa comunidade, e o estreitar de laços, são alguns dos grandes objetivos a que este programa vem dar resposta, incentivando a união e o convívio entre todos.

Os participantes irão ter a oportunidade de descobrir o sul de Portugal, atravessando toda a região do Algarve, desde Sagres até Vila Real de Santo António, passando pelas cidades históricas de Lagos, Faro e Tavira. Visita da cidade de Sevilha. Descoberta ainda da região do Alentejo, passando por Évora, Arraiolos e Alcácer do Sal.