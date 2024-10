A Junta de Freguesia do Caniço promove um ciclo de sessões intitulado ‘Ser um cuidador informal’, iniciativa que decorrerá no próximo dia 9 de novembro.

Recorde-se que a Junta de Freguesia do Caniço está integrada na rede nacional de autarquias com boas práticas neste tema e organiza esta iniciativa em colaboração com a Proteção Civil do Município de Santa Cruz e com o Centro de Saúde do Caniço, nas instalações da Junta de Freguesia.

Este evento decorrerá entre as 9h00 e as 13h00 e é destinado não só a todos os cuidadores informais como também a toda a população em geral.

Esta iniciativa tem como propósito salientar e valorizar o papel do cuidador informal na sociedade atual.

Poderá inscrever-se através do código QR ou em https://forms.gle/QnbZSMZsKJjY5HpN8Para mais informações contacte o 291 934 621