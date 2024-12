A Junta de Freguesia de Santo António proporcionou um Natal especial a 1.438 crianças da freguesia, através de diversas iniciativas pensadas para celebrar esta época.

No passado dia 9 de dezembro, os alunos do 1.º Ciclo das escolas EB1/PE da Ladeira, EB1/PE do Boliqueime, EB1/PE de Santo Amaro e Colégio do Marítimo tiveram a oportunidade de assistir ao espetáculo do Circo Mundial. Cerca de 608 crianças participaram nesta atividade, que já se tornou uma tradição anual promovida pela autarquia.

A celebração natalícia estendeu-se ainda a 830 crianças que frequentam as creches e pré-escolar na freguesia, incluindo os infantários Cidade dos Brinquedos, Traquinas, Sapatinho, Refúgio do Bebé, Centro Paroquial da Graça, bem como os infantários e creches das escolas da Ladeira, Boliqueime, Santo Amaro e Colégio do Marítimo. Para os mais novos, a magia do Natal chegou com uma visita do Pai Natal, acompanhada por momentos de diversão e a exibição de uma peça de teatro especialmente preparada para a ocasião.

O presidente da Junta de Freguesia, Ilídio Castro, destacou a importância destas iniciativas, realçando que “nem todas as famílias têm a possibilidade de proporcionar momentos de celebração do Natal às suas crianças, circunstância que motiva a Junta de Freguesia a oferecer aos mais novos a vivência do verdadeiro espírito do Natal”.

Ilídio Castro salientou ainda que a continuidade destas ações, ao longo dos últimos anos, “reflete o sucesso das mesmas e reforça o compromisso da Junta em criar memórias positivas para as crianças da freguesia, tornando o Natal ainda mais especial para todos”.