Pela segunda vez este ano, a Junta de Freguesia de Santa Cruz adquiriu 100 quilos de raticida para entregar a 58 famílias.

Segundo o autarca local, “as reclamações feitas pelos fregueses têm sido recorrentes, não se limitando às zonas altas ou agrícolas. Este é um problema geral, que vai do mar à serra, embora seja mais relatado por quem trabalha a terra”.

Paulo Alves, eleito pelo JPP, afirma que o combate à praga de ratos é da competência do Governo Regional, mas que, “infelizmente, o que se tem assistido, é um abandono completo do Governo nesta matéria e quem ouve e vê os estragos, em primeira linha, são as autarquias locais, mais próximas da população”.

“Há alguns anos, os fregueses referem que havia desratização por toda a freguesia, num plano articulado com outras localidades. Pelo menos desde 2015, altura em que Albuquerque assumiu o executivo madeirenses, esse trabalho deixou de existir, o que tem conduzido muitas pessoas à Junta”, acrescenta o autarca em comunicado.

O presidente assegura que a Junta de Freguesia de Santa Cruz continuará com esta medida de apoio, dentro da sua disponibilidade financeira, e deixa um “repto ao Governo Regional para avançar, na prática, com a desratização, combatendo esta praga que se verifica ao nível regional”.