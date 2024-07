A Junta de Freguesia liderada por Marco Martins investiu mais de 45 mil euros em trabalhos de requalificação em sete veredas da Ribeira Brava.

O autarca constata que se trata de trabalhos com “um grande impacto no orçamento” da Junta, mas vinca que os mesmos são importantes e necessários para assegurar boas acessibilidades à população.

Marco Martins, acompanhado pelo seu executivo, visitou, na passada sexta-feira, algumas das sete veredas recentemente intervencionadas, duas das quais no sítio da Cruz, duas no sítio do Cabouco e três no sítio do Moreno.

No que toca às empreitadas levadas a efeito, a Junta explica que foram pavimentados os pisos e recuperadas as levadas de todas estas veredas.

“Requalificamos também os respetivos varandins já existentes e foram colocados novos varandins numa extensão de mais de 500 metros, visto que temos uma população cada vez mais envelhecida a passar nestas veredas e é importante garantir a sua segurança, especialmente no acesso às suas casas”, sustentou o presidente, que endereçou ainda um agradecimento aos colaboradores da Junta de Freguesia da Ribeira Brava que participaram nestas intervenções, por todo o seu empenho e dedicação.