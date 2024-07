O Juntos Pelo Povo (JPP) reafirma publicamente o seu apoio a todos os taxistas da Região, tal como tem acontecido desde a fundação do partido, “pois reconhece e valoriza a importância que o serviço público de transporte de passageiros em táxi tem na economia regional e qualidade de vida dos madeirenses”, afirma o secretário-geral do partido, Élvio Sousa, em nota dirigida a esta classe profissional.

A TáxisRAM – Associação de Táxis e outros transportes terrestres da Madeira – dirigiu no passado mês de junho um ofício ao JPP, apelando ao “trabalho em conjunto, em prol da estabilidade social, política e económica na Região”.

“O JPP considera, releva e fomenta o direito de opinião e intervenção pública das organizações e classes profissionais. Sabe a TáxisRAM e sabe a população que o JPP é único partido que está sempre no terreno, junto do Povo. É nesse envolvimento com o povo que compreendemos melhor os reais problemas de cada um, e é nesse contacto que descobrimos forças vitais para nunca desistirmos de encontrar as melhores soluções para os diferentes problemas”, lê-se, numa nota enviada à redação.

O JPP refere que “a verdade manda esclarecer que a instabilidade política causada exclusivamente por responsabilidade do PSD e do CDS, foi uma situação que, como veio a confirmar-se, fez parte de uma narrativa ensaiada e artificial desses dois partidos”.

“Enquanto PSD e CDS se entretinham em jogos para garantir que se perpetuavam no poder, o JPP esteve focado na estabilidade política, económica e social da Região ao propor que o Orçamento para 2024 fosse aprovado em fevereiro, como estava previsto. O JPP avisou para o perigo de instabilidade, mas esses dois partidos não quiseram saber e fizeram cair a proposta de Orçamento”, aponta.

“A verdade é que nessa altura o JPP não observou nenhuma entidade associativa a vir a público, de forma espontânea, alertar para a irresponsabilidade do comportamento do PSD e CDS”, prossegue.

Foi também nessa fase, em fevereiro de 2024, “que o JPP deu seguimento a uma proposta à Assembleia da República relativa à regulação das TVDE, através de um contingente municipal, proposta que, entretanto, se perdeu na Assembleia Legislativa da Madeira, em consequência da irresponsabilidade do PSD e CDS”.

O partido diz que a mesma proposta deu entrada, esta semana, no parlamento regional tendo em vista resolver em definito a questão da falta de regulação.