Muito cauteloso, foi desta forma que Élvio Sousa se apresentou à saída da reunião com Rogério Gouveia. O líder parlamentar da JPP, que esteve acompanhado de Lina Pereira e Paulo Alves, diz que receberá o Orçamento de Governo e Plano de Investimento na segunda-feira, depois irá ser analisado e debatido, no sábado seguinte, com os militantes, e só depois irá formalizar a sua opinião e, consequente, sentido de voto da sua bancada, que na atual legislatura é composta por nove mandatos.

Todavia, Élvio Sousa faz notar desde já algumas das bandeiras das quais o JPP não abdica, citando, entre outras, a redução do custo de vida para os madeirenses, a efetiva aplicação do complemento social para idosos, matéria onde aponta que a execução foi de apenas “um milhão de euros apesar do governo falar em quatro milhões, o que não é verdade”, apontando ainda a redução fiscal como uma das medidas que pretende ver plasmadas no documento.