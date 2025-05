“A criação da Estrutura de Missão para apurar quanto custa viver nas ilhas “não é apenas uma proposta inovadora” da candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) à Assembleia da República, mas é, acima de tudo, uma “ferramenta única essencial para por fim às desconfianças persistentes sobre as autonomias da Madeira e dos Açores”, declarou este domingo o cabeça-de-lista Filipe Sousa, num encontro com a comunicação social, no Caniço.

O candidato explicou os objetivos daquela que considera uma das “principais medidas” do projeto de candidatura. “Trata-se de uma proposta inédita que tem o propósito de acabar com as desconfianças sobre as autonomias e dotar a Região e o Estado português de um documento final produzido com critérios científicos, método, fiabilidade e objetivos para servir de suporte em futuras negociações com o Estado português e Bruxelas.”

A Estrutura de Missão será composta por deputados dos três parlamentos (República, Madeira e Açores), membros dos executivos e pessoas do setor académico ligadas às diferentes áreas. O documento final deverá ser concluído antes do final da legislatura.

A Estrutura de Missão compreende um “trabalho alargado” pelos diferentes setores da vida económica e social.

Filipe Sousa ressalva que este trabalho “nada tem a ver com encontro de contas com o Estado”, e deixa claro que o objetivo é comparar o custo de vida de um insular com os continentais das regiões, norte, centro e sul. Faz notar ainda que se trata de um estudo que há muito devia ter sido feito para que os políticos e a classe governativa “pudessem tomar decisões baseadas em critérios técnico-científicos, verificados e comprovados, em vez de andarem sempre aos palpites”.

O “número um” da lista do JPP faz sentir que esta iniciativa “prova que o JPP é um partido diferente, que se apresenta perante o eleitorado com ideias distintas para resolver problemas que os partidos tradicionais, PSD e PS, têm arrastado na Assembleia da República”.