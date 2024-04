JPP pede explicações sobre natureza laboral que liga a filha de Miguel Albuquerque ao Atalaia Living Care

O JPP pediu, hoje, esclarecimentos sobre a natureza laboral que liga a filha de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, ao Atalaia Living Care, enquanto prospetora de mercado na Suécia, onde reside.

Conforme avança numa nota enviada à redação, no âmbito do seu trabalho de fiscalização o partido solicitou elementos documentais para aclarar este vínculo, mormente na sequência das notícias que davam conta de um pagamento mensal de valor aproximado a 1.500 euros “para fazer prospeção no mercado sueco de idosos interessados no internamento na Atalaia Living Care”.

“O JPP solicitou por escrito à IPSS, Atalaia Living Care, entre outros, esclarecimentos quanto ao número de utentes provenientes da Suécia e o respetivo período de internamento em que estiveram ao cuidado desta associação, como forma de aferir a mais valia do trabalho de prospeção da trabalhadora”, informa o partido, que refere que requereu ainda informações sobre a natureza laboral e as funções da referida trabalhadora nesta associação, seja por via direta ou indireta, através do universo de entidades com que esta associação estabelece relações, nomeadamente da Atalaia Living Care – Cuidados de Saúde Integrados, lda ou da Alerta Green Imobiliária, SA.

“O combate à corrupção ao tráfico de influências, bem como a utilização transparente dos dinheiros públicos são matriz do JPP. O rigor e a transparência devem ser a marca de água de qualquer governo, pelo que o JPP não prescindirá do seu direito de ouvir, alertar ou condenar quaisquer casos que envolvam más práticas de utilização de dinheiros públicos em prejuízo do Povo, para mais neste caso tratando-se de população especialmente vulnerável”, vincou.