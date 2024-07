O JPP afirma que a Secretaria Regional da Inclusão e Juventude “deve viver tranquilamente com a maior taxa de pobreza de Portugal, que atinge 72 mil madeirenses, para ter tempo para brincar à “verdade e consequência” com aquele partido.

“Também não lhe diz respeito, e por isso tem tempo para distrações, a mentira repetida de que o governo já atribuiu 4 milhões de euros no Complemento Social para Idosos quando os números reais da execução referem apenas 1,7 milhões de euros”, diz uma nota emitida há instantes-

Igualmente “não deve preocupar-se com as contas da Segurança Social que não estão auditadas pelo Tribunal de Contas, e talvez por isso sobra tempo para a recreação. Também deve conviver bem com os reparos deste tribunal sobre ‘a falta de fiabilidade e veracidade’ das demonstrações financeiras de 2019 a 2022, tal como com a ocultação da conta de 2023 que só foi publicada após pedido de documentação da nossa parte, já no segundo semestre do ano seguinte ao exercício da Conta”, acrescenta.

Prosseguindo nas suas declarações, o JPP adianta que enquanto a secretaria regional da Inclusão e Juventude “perde tempo em tergiversar, milhares de idosos continuam pobres e sem o complemento regional para ajudar a pagar o alto custo de vida, 72 mil madeirenses vão permanecer na vergonhosa lista de pobreza que coloca a Madeira com uma taxa 10% superior à taxa nacional; as contas do Instituto da Segurança Social continuam opacas e com reparos graves do Tribunal de Contas, isto para dar apenas alguns exemplos”.

“A consequência deste jogo de baixa política é que todos percebem quem está a mentir e ficamos todos a saber quais são as reais preocupações da Secretaria Regional da Inclusão e Juventude”.