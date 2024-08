Esta manhã, o deputado Paulo Alves do grupo parlamentar do JPP esteve em contacto direto com os bananicultores da Ponta do Sol, que, conforme assevera, “neste verão, como em outros, veem os seus lucros a esfumarem-se pela irresponsabilidade da GESBA, com crescentes queixas sobre a empresa”.

Paulo Alves, em representação daqueles agricultores que garante estarem “revoltados”, relembra que “este assunto é recorrente todos os verões. Desta feita os camiões dos agricultores estão várias horas à espera, ficando alguns de um dia para o outro, à aguardar para descarregar a banana”.

“Estas longas horas de espera em fila, implicam que a banana, além do calor que sofre, fique exposta ao sol, diminuindo a qualidade da mesma e consequentemente o ganho dos produtores”, lembra o JPP, acrescentando que “os bananicultores também veem a sua vida em suspenso, pelas várias horas que ficam à espera que o fruto do seu trabalho seja aceite pela empresa com o monopólio da compra de banana, subsidiada pela União Europeia”.

“Num período de inflação em que os preços dos fertilizantes, dos adubos, combustíveis e mão-de-obra, atingem valores recorde”, o JPP acusa a GESBA e o Governo Regional de continuar “a não valorizar, e em algumas situações a desprezar, os bananicultores”.

O parlamentar questionou ainda sobre “quem irá compensar as perdas destes produtores pagando os prejuízos causados aos mesmos?”.

“Está na hora da incompetência ser penalizada, está na hora do setor primário ser respeitado, está na hora de acabar com os compadrios e ‘jobs for the boys’, está na hora de acabar com os monopólios e o JPP continuará a ser o líder dessas lutas”, concluiu Paulo Alves.