O JPP é de opinião de que o Governo Regional não vai cumprir, na íntegra, a promessa anunciada há 3 anos, de transformar a escola de São Jorge, em lar com uma valência de cuidados continuados.

Diz que do projeto inicial, sobrevivem, apenas, as 36 camas do lar, enquanto que as outras 36 da unidade de cuidados continuados, “esfumaram-se”. Acrescenta aquele partido, em declarações de Miguel Ganança, que “a confirmação deste retrocesso surge de dentro da própria Secretaria Regional da Inclusão e Juventude, menos de 24 horas depois de o JPP ter denunciado, em conferência de imprensa, que Miguel Albuquerque, falhava a promessa”.

“Quarta-feira, já noite alta, a secretaria regional da Inclusão e Juventude fez publicar na imprensa a informação de que recebeu, no âmbito do PRR ‘uma candidatura para o projeto ‘São Jorge Living Care’, visando a criação de 36 novas camas numa nova Estrutura Residencial para Pessoa Idosos’”, realça, para adiantar que a informação oficial “nada diz sobre a perda de fundos do PRR e ignora por completo uma parte substantiva da promessa de Miguel Albuquerque”.