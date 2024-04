JPP denuncia atrasos no pagamento do transporte de doentes não urgentes

O JPP denunciou, hoje, atrasos no pagamento do transporte de doentes não urgentes, conforme afirmou ter apurado junto de vários taxistas.

“Os prestadores abrangidos concederam serviços em conformidade com os princípios enunciados no protocolo e de acordo com as regras e procedimentos implícitos à contratação pública e agora veem-se prejudicados com atrasos que chegam a um ano”, lamentou o partido, numa nota enviada à redação.

Nesse sentido, a vice-presidente do Grupo Parlamentar do JPP, Patrícia Spínola, alerta o SESARAM para a urgência da regularização destes pagamentos, uma vez que “a melhoria deste serviço só é possível se todos os envolvidos atuarem em conformidade com o preconizado, num entendimento que não lese os utentes que necessitam de transporte para as suas consultas e tratamentos”.

O JPP mais refere que se mantêm também os problemas de pontualidade na recolha dos doentes nas suas casas, “muitos deles à beira da estrada, após percorrerem veredas, sujeitos às condições climáticas e falta de apoio nas necessidades básicas e alimentação que essas horas de espera fomentam”.

“Outras vezes, perdem a marcação que tinham devido ao transporte ser cancelado em cima da hora, prejudicando a sua recuperação”, adita ainda.

A dirigente do JPP lembra ainda que as viaturas do SESARAM, para o mesmo fim, ficam muito tempo paradas em oficinas por falta de pagamento de trabalhos anteriores, muitas vezes com problemas de manutenção de baixo custo.

“Esta situação aumenta a despesa com este setor, devido ao recurso a serviços externos, e inviabiliza a otimização de recursos”, rematou.