O Juntos pelo Povo refere que os taxistas que asseguram o transporte de doentes não urgentes por conta do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) não recebem há 13 meses pelos serviços prestados.

O JPP relata, sem indicar nomes, que os taxistas estão indignados e diz compreender as preocupações dos mesmos, pois “nada justifica” o não pagamento “a tempo e horas e a não regularização dos valores em atraso. “Uma coisa é esperar 60 ou 90 dias pelo pagamento, outra é ter que suportar 13 meses de trabalho sem receber um cêntimo, não está certo, é de mau pagador”, sublinha o secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, em comunicado.

O JPP lembra que “uma quebra do protocolo” por parte do SESARAM poderá “colocar em causa” o serviço de transporte de doentes não urgentes e alerta para o facto de “muitas destas pessoas receberem pensões e rendimentos baixos”, situação que compaginada com as avarias nas viaturas do SESARAM poderá “complicar ainda mais e já difícil vida de quem está doente”.