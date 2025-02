O Juntos pelo Povo (JPP) reuniu-se com representantes do Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) para discutir as preocupações e reivindicações da classe.

O SNMOT pediu uma redução progressiva do horário de trabalho para 35 horas semanais e uma atualização salarial de 7,6% para 2025.

Luís Martins, deputado do JPP, destacou que esses profissionais têm funções complexas e veem a sua evolução aproximar-se do mínimo.

O sindicato também criticou a situação financeira das empresas de transporte público.

Martins lamentou a recusa do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, em se reunir com o SNMOT e acusou o governo de atitude irresponsável, o que pode levar à greve.

“No que depender de nós, os motoristas terão a devida justiça e valorização pelo seu trabalho essencial para a nossa sociedade”, finalizou Luís Martins.