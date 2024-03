O JPP informou, hoje, que vai solicitar uma audição a Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, com carácter de urgência, “por alegado favorecimento aos militantes do PSD no acesso aos cuidados de saúde no SESARAM”.

Em causa, explica o partido numa nota enviada à redação, estão os telefonemas feitos a militantes por ocasião das internas do PSD, onde supostamente Pedro Ramos, apresenta-se como facilitador telefónico “sempre que precisar da Saúde”.

“O caso é grave e é bem demonstrativo do modus operandi dos responsáveis deste Governo Regional PSD/CDS que usa de todos os estratagemas para condicionar a vida dos cidadãos e fazer da cunha uma vantagem bem tangível, usando o cargo público para intentar favores privados. Neste caso, o número de telefone privado do Secretário da Saúde é a via laranja para passar à frente dos mais de 90 mil madeirenses que desesperam nas Listas de Espera, e assim constituir-se um favorecimento ilícito e um “tempo mínimo de espera garantida” para quem for militante do PSD. Uma autêntica vergonha, perante o silêncio cúmplice das ordens e das associações da classe e de outros órgãos informativos”, condenou o JPP.

“Recorde-se que este é o mesmo secretário regional que criticou, de forma deselegante, o Programa de pequenas cirurgias que o Município de Santa Cruz implementou, dizendo que era um programa para amigos”, atirou ainda o partido, que lembra que “noutras latitudes isto dava demissão imediata para quem fosse apanhado nestas pouco abonatórias práticas.

Por entender que esta prática é perversa e pouco consentânea com os valores democráticos que a nossa Autonomia deveria promover, o Grupo Parlamentar do JPP vai, assim, requerer na ALRAM a audição parlamentar com carácter de urgência de Pedro Ramos para que este explique de viva-voz o que significa: “Esse é o meu número também. Por isso pode usá-lo sempre que precisar da Saúde”.