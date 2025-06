Élvio Sousa, considerando o Orçamento Regional para 2025 “despesista”, referiu que vai apresentar cerca de 30 propostas de alteração ao documento elaborado pelo PSD/CDS.

No final da habitual reunião entre os órgãos dirigentes do JPP, militantes e simpatizantes para análise da proposta, um encontro que, desta vez, contou com a presença da candidata à Câmara do Funchal, Fátima Aveiro, o secretário-geral do JPP vincou que “é uma pena o Governo Regional estar a utilizar o dinheiro dos contribuintes e dos empresários para aumentar a estrutura governativa”.

Élvio Sousa lembrou, deste modo, a criação de mais uma secretaria regional, para albergar o CDS, e os 3,4 milhões de euros “gastos em nomeações até à data de hoje, em técnicos especialista, uma situação inadmissível, nunca antes vista, em pouco mais de dois meses”.

Nas 30 medidas que irá apresentar, o JPP coloca o foco na redução do custo de vida, propondo a descida de um ponto percentual nas taxas geral e intermédia do IVA, baixando desta maneira o preço dos combustíveis, da luz e das telecomunicações; a recuperação do diferencial fiscal de 30% até ao 7.º escalão do IRS; o reforço de verbas para reduzir as listas de espera para consultas, exames de diagnóstico e cirurgias; mais oferta pública de habitação, implementando um plano emergente e utilizando não apenas as verbas do PRR, mas também uma parte do saldo global orçamental de 134 milhões de euros para construir mais casas.

“É bastante preocupante a situação de milhares de famílias que têm emprego, mas não conseguem ter casa”, realçou Élvio Sousa. “A nossa proposta vai no sentido de o Governo contratualizar com todos os municípios a construção de habitação para a classe média, os jovens e a classe trabalhadora”, rematou.