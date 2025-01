O Juntos Pelo Povo (JPP) apelou esta terça-feira ao Governo Regional para que pague “o mais urgente possível” o apoio prometido aos produtores de castanha do Curral das Freiras.

O partido recordou que foi “há precisamente um ano e dois meses que Miguel Albuquerque e a secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, se comprometeram a distribuir um total de 60 mil euros pelos produtores de castanha do Curral das Freiras, como forma de os compensar dos prejuízos resultantes da quebra de 80% na produção, na campanha de 2023.”

Depois das chamadas de atenção dos agricultores ao JPP, dos contactos estabelecidos com eles e dos vários apelos ao presidente do Governo e à secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, o último dos quais no início de dezembro de 2023, para que acelerassem o processo de pagamento, até hoje, tudo na mesma. “É uma desconsideração aos produtores, gente humilde que vive do seu trabalho na terra”, diz o deputado do JPP, Miguel Ganança.

“Voltamos a apelar novamente ao bom senso e ao cumprimento da palavra dada por Miguel Albuquerque e pela secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente aos produtores, em novembro de 2023”, recomenda o parlamentar. “O nosso único propósito é que os agricultores recebam a ajuda prometida, precisam dela, faz-lhes falta, não faz sentido nenhum toda esta encrenca, ninguém considera razoável levar um ano e dois meses a desbloquear uma ajuda muito importante para pessoas com baixos rendimentos.”

Miguel Ganança diz que “este caso é um exemplo flagrante de má governação, de falta de compromisso e sentido institucional”, afiançando que “numa solução governativa JPP estas situações não aconteceriam”.

“Isto é claramente assobiar para o lado, é a normalização da anormalidade e isso com o JPP é impensável”, sublinha o parlamentar. “É preciso falar a verdade às pessoas e trazer a confiança de volta à vida pública.”

Para além da perda acentuada da produção e consequente redução dos rendimentos, os produtores viram os soutos fustigados pelos incêndios de agosto de 2024.