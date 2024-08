“Os produtores de cana-de-açúcar estão indignados com a falta de palavra do Governo Regional, que continua sem pagar o prometido aumento de 10 cêntimos/quilo. Três meses depois de terminada safra deste ano, Miguel Albuquerque e Rafaela Fernandes parecem ter esquecido a promessa feita em plena campanha eleitoral para as eleições regionais de 26 de Maio “, afirmou Élvio Sousa numa ação, hoje, na Tabua junto com os produtores de cana.

Numa nota enviada à redação, é referido que o líder do partido e da bancada parlamentar lembrou a promessa de Albuquerque de pagar os prometidos 50 cêntimos/quilo e não os 40 cêntimos aos produtores de cana-de-açúcar, evidenciando a “flagrante falta de palavra de Albuquerque e da secretária Rafaela Fernandes aos agricultores da Região, numa altura em que o Governo já nomeou 65 técnicos especialistas num valor anual de quase 3 milhões de euros”.

Élvio Sousa acusa Albuquerque e Rafaela Fernandes de “insensibilidade” e desconhecimento “profundo” da realidade do setor primário. “Os agricultores enfrentam um cenário muito difícil, com o aumento da mão-de-obra, dos adubos e dos fatores de produção, sabendo-se de antemão que a rentabilidade dos produtores de cana-de-açúcar tem sido precária, enquanto os engenhos veem os seus ganhos aumentar significativamente“, nota.

O dirigente partidário recorda novamente o que tem dito deste governo e que “Albuquerque não é de confiança, e que a sua palavra não vale nada, pois já estamos em meados de agosto e os produtores de cana esperam e desesperam pelo cumprimento da sua palavra, numa total falta de respeito pelo trabalho e suor dos nossos agricultores. Esta ação tem uma palavra, verdadeira, Albuquerque enganou os agricultores, trata-os como escravos, e esta escravatura tem de acabar”