Élvio Sousa (JPP), acusou esta manhã o Governo Regional de mentir e salientou o endividamento.

Mas, antes disso, no rescaldo da intervenções do social-democrata Brício Araújo, que aqueceram o plenário, o parlamentar dirigiu-se à bancada do partido do Governo para alertar que a caça à corrupção retorna em setembro.

Sublinhou que apesar de terem inscrito 4 milhões de euros, gastaram 1 milhão e seiscentos mil euros e destacou a lenta, “muito lenta” execução do PRR.

Élvio Sousa acusou mesmo o Governo de enganar os idosos com o complemento de reforma.

O secretário regional das Finanças está hoje no hemiciclo para o debate das contas da Região de 2022.