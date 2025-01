O JPP acusou hoje a GESBA de cortar o subsídio atribuído pela União Europeia, no pagamento aos produtores de banana.

Em comunicado, o JPP afirma que a GESBA “desferiu esta semana um ‘duro golpe’ nos rendimentos dos produtores”.

“De acordo com vários relatos feitos aos dirigentes do Juntos Pelo Povo (JPP) pelos agricultores que fizeram esta semana entregas das suas produções, a fatura veio com ‘um corte brutal nunca visto’”, pode ler-se na nota divulgada ao final desta sexta-feira.

Segundo se pode ler, “a questão prende-se com o não pagamento das ajudas comunitárias que são destinadas exclusivamente aos produtores. De acordo com o que apurou o JPP, a GESBA – Empresa de Gestão do Setor da Banana, Lda. – está a pagar a banana sem o subsídio que é atribuído aos bananicultores pela União Europeia, ou seja, a banana extra a 0,64€, a de 1.ª a 0,26€ e a de 2.ª a 0,15€ Kg, isto é, sem os 0,36€ Kg de apoio comunitário.”

O partido afirma que, “ao tomar conhecimento da situação, o secretário-geral do JPP saiu em defesa dos produtores” e prometeu combater o que classificou como “tamanha injustiça”. Élvio Sousa considerou ainda ser uma “situação gravíssima” a decisão de cortar o apoio comunitário aos bananicultores, porque representa “uma fatia importante dos seus rendimentos, sendo em muitos casos um valor superior ao que paga o Governo Regional”.

“A empresa pública GESBA, o maior sorvedouro do dinheiro que é fruto do trabalho dos agricultores, retirou esta semana o apoio de 36 cêntimos/Kg nas diferentes categorias de banana, isto é gravíssimo”, afirma Élvio Sousa, citado na mesma nota.

No comunicado, o líder do JPP exige uma clarificação “imediata” de Miguel Albuquerque e da secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente.

“Têm a obrigação de vir a público explicar rapidamente a razão de terem cortado este subsídio que é atribuído pela União Europeia aos produtores de banana, não é dinheiro do orçamento da Região, não é da GESBA”, explica. “É a primeira vez que isto acontece com uma empresa pública que é detentora do monopólio da banana. Se calhar, o Governo Regional, mais uma vez, não fez o seu trabalho de casa, não assinou o aval para poder antecipar o pagamento dos subsídios. Miguel Albuquerque e Rafaela Fernandes têm de dizer o que é que a GESBA anda a fazer com o dinheiro que é dos produtores.”