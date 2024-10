O secretário-geral do JPP-Madeira recordou, hoje, que quase um mês depois da secretária regional de Agricultura ter anunciado o pagamento, para breve, de 50 cêntimos por quilo aos produtores de cana-de-açucar, tudo está na mesma. Élvio Sousa foi mais atrás, mais concretamente até 28 de abril, altura em que o presidente do Governo “foi aos Canhas anunciar o pagamento daquela verba e “até a data, só pagou 40 cêntimos por quilo”.

”Depois de o JPP já ter abordado por duas vezes, nos últimos três meses, o atraso no pagamento prometido”, Rafaela Fernandes “garantiu, em comunicado, a 18 de setembro, que iria pagar brevemente os 10 cêntimos que faltavam.

“Infelizmente temos vindo a comprovar que este Governo não é de se fiar e não é de confiança”, enfatiza Élvio Sousa. “Mais uma vez a palavra de Albuquerque e da secretária da Agricultura Rafaela Fernandes caiu em saco roto, pois não honraram o compromisso com os agricultores”, sublinha.

“Com mais uma promessa não cumprida Albuquerque está a desiludir gente honesta e trabalhadora”, afirma o secretário-geral do JPP, para arrematar: “É uma vergonha o que este Governo está a fazer aos nossos agricultores que trabalham de sol a sol. É revoltante para um agricultor saber que o Governo não tem 10 cêntimos para honrar os compromissos com os produtores de cana, mas gastam, em apenas, 3 meses mais 3 milhões em 70 nomeados amigos do PSD e do CDS. Uma vergonha!”, refere.