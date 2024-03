E foi o presidente do Câmara de Lobos, Higino Teles, que, à reportagem do canal de informação televisivo, pediu ajuda ao Estado português para efetuar um pedido de clemência que pudesse evitar males maiores.

Na Indonésia, recorde-se, o madeirense, preso por tráfico de droga, incorre numa pena que pode ser de prisão perpétua ou morte por fuzilamento.

O jovem Rui Viana havia deixado a ilha recentemente. Viajou para o aeroporto de Lisboa no dia 16 de março, de onde partiu depois para Jacarta - viagem com escala no Dubai. Foi intercetado pelas autoridades logo quando aterrou no Aeroporto Internacional de Soekarno-Hatta, em Jacarta.