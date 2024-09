O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira considerou, hoje, que a “Expo Porto Santo é uma mais-valia para a ilha”, por mostrar “o melhor do Porto Santo” e o “dinamismo da economia local”.

As declarações de José Manuel Rodrigues foram proferidas durante a visita oficial à exposição que acontece no Pavilhão Multiusos da “ilha dourada”.

O presidente do Parlamento madeirense enalteceu a continuidade do projeto da AICTPS – Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo, por permitir uma cooperação “com outras economias, nacionais e estrangeiras”, e felicitou a organização pela qualidade do certame.

“É, portanto, um espaço onde os comerciantes e os industriais aproveitam para fazer negócios e conhecer as inovações que existem no mercado, e isso constitui uma mais-valia para a ilha do Porto Santo”. Após a passagem pelos recintos das várias empresas, José Manuel Rodrigues constatou que a “feira tem todas as condições para poder continuar” salientando que a exposição “é um marco dos eventos anuais que se realizam na ilha dourada”.

No final, José Manuel Rodrigues presidiu à ação de sensibilização “Montra Segura – Na segurança não há saldos”, promovida pela Polícia de Segurança Pública, inserida no Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade.

A Expo Porto Santo abriu no dia 30 de agosto e encerra no dia 8 de setembro.