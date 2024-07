O presidente do CDS Madeira marcou presença nas comemorações dos 50 anos do partido, lembrando que, “para além de fundador da Democracia, é também, desde o primeiro momento, um dos partidos fundadores da Autonomia da Madeira e dos Açores”.

“Sempre pusemos o interesse das nossas Regiões acima dos interesses partidários e, muitas vezes, tivemos que entrar em colisão com o CDS nacional para defender os direitos dos portugueses das ilhas”, declarou José Manuel Rodrigues.

Recordou que vários líderes do CDS Madeira, em várias circunstâncias, “mas nomeadamente nas votações do Orçamento de Estado e de outras leis, contrariando os interesses do partido para defender os interesses regionais”.

“Este é um caminho do qual não nos arrependemos, antes pelo contrário, enche-nos de orgulho”, afirmou.

Rodrigues lembrou que o CDS é o único partido na Madeira que “já este na oposição e já esteve no governo, sempre de forma competente” , acrescentando que recente crise política na Região “foi o partido que demonstrou maior sentido de responsabilidade e que desde a primeira hora defendeu a normalidade democrática e a viabilização de um Programa de Governo e de um Orçamento”.

José Manuel Rodrigues é um dos autores do livro sobre os 50 anos do CDS, a par de Paulo Portas, Manuel Monteiro, Nuno Melo, Basílio Horta, entre outros dirigentes, que hoje foi lançado no Palácio de Cristal, no Porto, local onde se realizou o primeiro Congresso do partido. O texto de José Manuel Rodrigues intitula-se: ‘CDS na Madeira um Percurso de Combate’.