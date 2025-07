O presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz afirma quando se assume o cargo passamos a estar ao serviço das pessoas, a defender a causa pública. E foi isso “que fizemos em 2013”. “Quando cheguei à não tínhamos instalações, nem veículos. Hoje, temos das mulheres instalações e veículos”, apontou, orgulhoso, Paulo Alves, durante a sua intervenção no evento do JM, que decorre no salão nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Considerando que as Juntas de Freguesia são “os bombeiros de serviço da comunidade”, Paulo Alves afirmou que o órgão de poder local a que preside sempre trabalhou em cooperação com as várias instituições locais. Destacou o Orçamento Participativo, criado este ano, e disse que são 4 mil euros com 3 candidaturas em análise.

Afirmando que, ao longo dos últimos 12 anos, sempre teve um bom relacionamento com as outras Juntas de Freguesia, Paulo Alves admitiu, no entanto, que nem tudo correu bem.